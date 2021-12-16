YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания.

"YouTube удалил новый канал RT DE - RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", - говорится в Telegram-канале RT. Также отмечается, что сайт телеканала по-прежнему работает.

Как ранее стало известно, Russia Today запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. В прямом эфире RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Напомним, RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE - номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данныеTubular Labs). Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).