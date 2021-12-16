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16.12.2021 17:12
Рубрика: В мире

Зеленский выступил против военного противостояния Украины с РФ

Текст: Марина Алешина

Президент Украины Владимир Зеленский не хотел бы военного противостояния с РФ. Такое заявление он сделал на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Мы все-таки верим именно в дипломатический формат переговоров", - сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС. При этом он назвал украинскую армию "одной из самых мощных", а Украину - "форпостом" у рубежей НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухи о возможном конфликте с Украиной пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не исключают провокаций со стороны Киева.

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