Зеленский выступил против военного противостояния Украины с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не хотел бы военного противостояния с РФ. Такое заявление он сделал на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы все-таки верим именно в дипломатический формат переговоров", - сказал Зеленский, которого цитирует ТАСС. При этом он назвал украинскую армию "одной из самых мощных", а Украину - "форпостом" у рубежей НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слухи о возможном конфликте с Украиной пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не исключают провокаций со стороны Киева.