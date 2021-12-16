Журналист Autobild рассказал, почему нужно покупать Lada Niva

Кажется, чем ближе конец Lada Niva Legend, которая, напомним, уступит место преемнику в 2024 году, тем больше людей, и что особенно ценно - автомобильных журналистов из-за рубежа, обращают внимание на этот внедорожник, который выпускается почти 45 лет. На этот раз плюсы в вазовском автомобиле искал Альваро Эскобар, журналист испанской редакции Autobild.

К несомненным плюсам Эскобар отнёс монументальность конструкции, проверенной временем: в отличие от большинства "правильных" внедорожников, у Lada Niva несущий кузов, а не рама, что позволяет рассчитывать на больший комфорт.

Во-вторых, система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом, которая позволяет преодолевать серьёзные преграды и без всякой опаски передвигаться по сельской местности.

Третье - стоимость. В Испании купить новую Lada Niva Legend невозможно, поэтому единственный вариант - вторичный рынок. Преимущественно продаваемые авто 90-х годов выпуска, то есть можно пробрести экземпляр с мотором 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП. Цена - всего две-три тысячи евро.

В России Lada Niva Legend продаётся от 675 900 рублей за трёхдверную версию и от 755 900 рублей - за модель в пятидверном кузове. Внедорожники оснащены 83-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-ступенчатой МКП и постоянным полным приводом.