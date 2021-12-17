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17.12.2021 11:48
Рубрика: Культура

Александр Цекало снимет мистический сериал о крушении Титаника

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Sreda Global Фото: Sreda Global
Фото: Sreda Global

Александр Цекало давно уже работает на международном уровне - снимает сериалы с ведущими специалистами из Голливуда, а также - с кинематографистами из разных стран. Сегодня его компания Sreda Global объявила о том, что cоздаст мистический мини-сериал о крушении "Титаника", который будет называться "Dead Reckoning". В числе продюсеров - Александр Цекало и Эндрю Наннелли, которого только вчера мы вспоминали в "РГ", в связи с его сериальным хитом "Камеры моего сердца" для Netflix, в котором главную роль сыграла Ума Турман. Мы писали о том, что в феврале выйдет новый сериал с участием актрисы.

Фото: KION
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А в основу сериала "Dead Reckoning" (можно вольно перевести как "Час расплаты") легло исследование историка Николаса Барратта "The Lost Voices From The Titanic: The Definitive Oral History" ("Утерянные голоса Титаника: внятные устные предания"). В книге собраны свидетельства очевидцев, выживших после трагедии 1912 года.

Как сказано в релизе компании Александра Цекало, присланном в "РГ", "Dead Reckoning" - это мистический триллер, действие которого происходит после крушения лайнера. Сериал будет сочетать в себе сверхъестественные события с реальными фактами и ранее не рассказанными версиями катастрофы. Среди персонажей "Dead Reckoning" заявлены исторические деятели, главы государства и политики - от Черчилля и Герберта Уэллса до членов Конгресса, а некоторые истории выживших и жертв кораблекрушения будут рассказаны впервые.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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