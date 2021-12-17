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17.12.2021 16:03
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ рассказал, за счет чего смог увеличить объемы выпуска Lada Niva

Текст: Константин Руссов

На АвтоВАЗе проходит конкурс на лучшую идею, которая позволит рационализировать производство: сделать его экономически менее затратным и повысить эффективность работы. Один из претендентов на победу: цех сварки Lada Niva Legend.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В период летнего корпоративного отпуска была смонтирована и запущена роботизированная сварка передней части внедорожника. Со старых линий были позаимствованы поворотный столы, роботы с системой управления и смонтированы в новый автоматизированный комплекс, который заменил собой четыре поста, на которых операции выполнялись вручную.

Робототехнический комплекс сварки позволил увеличить темпы производства машин и снизить себестоимость их выпуска. В настоящее время в СКП Lada Niva производят семейство Lada Niva Legend и Niva Travel.

Также в ходе мероприятий была повышена эффективность штамповочного цеха: внедрён новый состав смазки, который не требует протирки детали ветошью.

#Lada