Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году

Россияне получат пенсии, пособия, зарплату за январь, тринадцатую зарплату и премии до конца текущего года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13-ю зарплату люди получат перед Новым годом", - цитирует ее Ura.ru.

Парламентарий также отметила, что средства на выплату пенсий за январь уже заложены в бюджет 2021 года.

Получат поддержку и семьи с детьми - в регионах действует много программ, включающих в себя бесплатное посещение детских театров, экскурсии и материальную помощь, напомнила Бессараб.

Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов направил на заключение в правительство проект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. По словам автора законопроекта Ярослава Нилова, средства должны выплачиваться в размере получаемой гражданином пенсии.