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Рубрика: В мире

Детский омбудсмен: Почти все российские дети вывезены из Сирии

Текст: Елена Яковлева

Достигнуто соглашение о продолжении работы по эвакуации из Сирии российских детей. Готовятся еще несколько групп, рассказала журналистам детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

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"Я очень рада, что сегодня на встрече с курдской стороной мы договорились о продолжении нашего проекта, и сейчас будут сформированы несколько групп по вывозу", - цитирует Марию Львову-Белову ТАСС. Группы будут небольшими.

"Нам разрешили взять забор ДНК в лагере, чтобы сформировать новую группу, помимо тех детей, которые у нас есть сейчас в лагере", - уточнила она, добавив, что практически все российские дети, находившиеся на территории Сирии, вывезены на родину. По словам омбудсмена, "осталось несколько" детей, но решение принято, готовятся документы.

Напомним, поздно вечером 16 декабря на аэродроме Чкаловский в Москве приземлился самолет с девятью российскими детьми из Сирии.

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