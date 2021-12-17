Эксперты объяснили, почему отказ от завтрака повышает риск инфаркта

Завтрак считается одним из наиболее важных приемов пищи, хотя многие люди и привыкли его пропускать. Однако, как показывают исследования, такая привычка может плохо сказаться на здоровье. При регулярном отказе от утреннего приема пищи увеличивается риск ожирения, гипертонии и инфаркт, сообщает The Mirror.

"Мужчины, которые пропускают завтрак, больше подвержены риску набора веса, развития диабета и гипертонии, а также повышению уровня холестерина", - приводит издание слова автора исследования, доцента эпидемиологии и нутрициологии Гарвардской школы Эрика Римма.

Также отмечается, что 74% тех, кто пропускает завтрак, лишь на две трети выполняют рекомендованные диетические нормы. Среди тех, кто такой привычки не имеет, этот показатель составляет 41%.

Что есть на завтрак, чтобы снизить риск развития опасных заболеваний? "Попытайтесь ограничить количество сахара и рафинированных углеводов, а также соли и продуктов высокой степени переработки. Чтобы ваше питание было более здоровым, стоит обратить внимание на орехи, семена, ягоды и фрукты", - цитирует сообщение Иносми.

Кроме того, рекомендуется включить в рацион цельнозерновые продукты и овощи с низким содержанием крахмала. При этом мясо и молочные продукты выбирать только постные.

Ранее диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника. В частности, отмечается, что сахар может серьезно нарушить баланс микрофлоры кишечника и, следовательно, вызвать воспалительные процессы в организме. Продукты с добавлением сахара, такие как мучное, газированные напитки, сладкие соки и другие подслащенные сахаром закуски, могут быстро навредить здоровью кишечника и привести к другим осложнениям со здоровьем.