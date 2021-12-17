Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.12.2021 16:25
Рубрика: ПДД

ГИБДД начала борьбу с продавцами "незамерзайки" на обочинах дорог

Текст: Майя Бирюкова
Фото: ГИБДД Москвы Фото: ГИБДД Москвы
Фото: ГИБДД Москвы

Сотрудники ГИБДД взялись за продавцов "незамерзайки", предлагающих свой товар на обочинах дорог. Водители, решившие остановиться ради подобной покупки, рискуют попасть в ДТП.

Фото: iStock
Какие автомобили оказались не нужны угонщикам

Как сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы, недобросовестные предприниматели пытаются реализовать "незамерзайку" даже на особо опасных участках дорог - на МКАД, ТТК и других скоростных магистралях.

Нарушителями правил дорожного движения являются как продавцы, так и водители. В данном случае речь идет о правилах остановки или стоянки транспортных средств. Сотрудники подразделений столичной ГИБДД пресекают подобные ситуации во избежание ДТП. С наступлением зимы проблема торговли "незамерзайкой" на обочинах становится особенно актуальна.

- Водителям стоит избегать остановок в непредназначенных для этого местах и совершать покупки в специальных пунктах продажи. Такие остановки опасны и могут привести к трагическим последствиям, - предупредили в Госавтоинспекции.

#ГИБДД