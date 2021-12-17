ГИБДД начала борьбу с продавцами "незамерзайки" на обочинах дорог

Сотрудники ГИБДД взялись за продавцов "незамерзайки", предлагающих свой товар на обочинах дорог. Водители, решившие остановиться ради подобной покупки, рискуют попасть в ДТП.

Как сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Москвы, недобросовестные предприниматели пытаются реализовать "незамерзайку" даже на особо опасных участках дорог - на МКАД, ТТК и других скоростных магистралях.

Нарушителями правил дорожного движения являются как продавцы, так и водители. В данном случае речь идет о правилах остановки или стоянки транспортных средств. Сотрудники подразделений столичной ГИБДД пресекают подобные ситуации во избежание ДТП. С наступлением зимы проблема торговли "незамерзайкой" на обочинах становится особенно актуальна.

- Водителям стоит избегать остановок в непредназначенных для этого местах и совершать покупки в специальных пунктах продажи. Такие остановки опасны и могут привести к трагическим последствиям, - предупредили в Госавтоинспекции.