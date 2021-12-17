Голикова: Учреждения культуры получили 1,42 млрд через "Пушкинскую карту"

За четыре месяца "Пушкинскую карту" оформили более 3,5 миллиона молодых людей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Из них объем средств, которые держатели карт потратили в учреждениях культуры, превышает 1 миллиард 420 миллионов рублей. Приобретено свыше 2,2 миллиона билетов", - сказала она на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу.

Специальной банковской картой для молодежи можно покупать билеты на культурные мероприятия. Средства на нее зачисляет государство. В 2021 году на каждую карту переведено три тысячи рублей, а со следующего года финансирование увеличено до пяти тысяч.

Кроме того, с февраля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, "Пушкинской картой" можно будет приобретать билеты на российские фильмы.