Новости

Ученые считают преждевременным обсуждать опасность "омикрона" 13:50
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT 13:41
Мантуров выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь 13:29
Беларусь призвала Евросоюз решать проблемы с помощью переговоров 13:27
Песков: Извиняться Сокурову не за что 13:23
Число жертв пожара в Японии возросло до 24 человек 13:22
В России будут маркировать детские автокресла и коляски 13:21
Мишустин заявил о восстановлении объема торговли между Россией и Монголией 13:21
Умерла актриса из "Иронии судьбы" Елена Наумкина 13:18
Песков передал оценку Путина работы Центробанка 13:17
Песков ответил на вопрос по срокам введения "Северного потока 2" 13:16
Песков назвал условие разговора Путина и Маска 13:13
Путин подарил папе Римскому на юбилей скульптурный портрет Достоевского 13:06
Россия призывает ЕС не строить препятствия для признания COVID-сертификатов 13:06
Мошенник через соцсети выманил у женщины 2,2 миллиона рублей 12:59
По "Пушкинской карте" можно будет приобретать билеты на российские фильмы 12:58
Звезду "Секса в большом городе" обвинили в сексуальном насилии 12:55
СМИ: Кресло Александра Градского на "Голосе" останется пустым 12:54
"Воевод" начнут заменять "Сарматами" в 2022 году 12:40
Владимир Путин стал политиком года 12:35
Оперштаб: В Москве выявлено 2 755 новых случаев COVID-19 12:32
Названа зарплата Ваноли в "Спартаке" 12:25
Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона-Н" поступила в гражданский оборот 12:24
Российские вертолетоносцы планируют вооружить безэкипажными катерами 12:14
Минпромторг предложит повысить экспортную пошлину на лом при росте цен 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 12:58
Рубрика: Власть

По "Пушкинской карте" можно будет приобретать билеты на российские фильмы

Текст: Владимир Кузьмин

По "Пушкинской карте" можно будет приобретать билеты на российские фильмы на сумму до двух тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такая возможность появится с февраля.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Что нужно знать о "Пушкинской карте" тем, кому исполняется 14 лет

"Если посмотреть, у нас количество наших молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет составляет примерно 13 миллионов человек. Если взять общую емкость этого - 2000 рублей, - соответственно, это сегодня уже размер 26 миллиардов рублей, за которые можно побороться хорошими, качественными фильмами", - подчеркнул глава кабинета министров на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Это станет поддержкой не только молодежи страны, но и всей российской киноиндустрии, считает он.

Расширить возможности "Пушкинской карты" предложил президент Владимир Путин. Со следующего года сумма на ней будет увеличена с трех до пяти тысяч рублей.

Власть Работа власти Госуправление Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Председатель Правительства Пушкинская карта

Главное сегодня

Песков: Извиняться Сокурову не за что
МИД РФ: НАТО не ответила на предложения РФ по деэскалации
ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России