По "Пушкинской карте" можно будет приобретать билеты на российские фильмы на сумму до двух тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такая возможность появится с февраля.

"Если посмотреть, у нас количество наших молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет составляет примерно 13 миллионов человек. Если взять общую емкость этого - 2000 рублей, - соответственно, это сегодня уже размер 26 миллиардов рублей, за которые можно побороться хорошими, качественными фильмами", - подчеркнул глава кабинета министров на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Это станет поддержкой не только молодежи страны, но и всей российской киноиндустрии, считает он.

Расширить возможности "Пушкинской карты" предложил президент Владимир Путин. Со следующего года сумма на ней будет увеличена с трех до пяти тысяч рублей.