Госдума одобрила единые правила установки камер на дорогах

Согласно законопроекту, кабмин получит полномочиями по установлению требований к таким автофиксаторам нарушений, в том числе - к установленному на них программному обеспечению. Будут прописаны требования к их размещению, к информированию водителей о местах их размещения.

Проект внесли сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.

На сегодняшний день отсутствуют единые требования к таким устройствам, сообщила Рукавишникова.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин напомнил, что к автовладельцам регулярно приходят "письма счастья" о фиксации их передвижений на машинах камерами. Десятки тысяч автовладельцев вынуждены обжаловать ошибочные постановления и доказывать, что камеры работают некорректно и штраф неправомерен.

По его словам, изменения в правилах установки и работы видеосистем стабилизируют ситуацию на дорогах.

Депутат также отметил, что львиная доля нарушений скоростного режима выявляется с помощью камер фото- и видеофиксации. Единых обязательных правил их работы нет - только рекомендации.

По оценкам автоэкспертов, Россия занимает первое место в мире по количеству камер на дорогах на душу населения. "В настоящий момент такое ощущение, что камеры на дорогах зачастую выполняют главную функцию - сбор денег, - поделился Вяткин. - И это тоже следствие того, что вопрос не урегулирован".

"В случае принятия документа для водителей повысятся гарантии законности и обоснованности их привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения", - объяснял ранее Андрей Клишас. Он добавил, что нарушение установленных кабмином требований и порядков к дорожным камерам будет означать автоматическое прекращение производства по делу об административном правонарушении.

Законопроект предусматривает отложенный срок вступления новых норм в силу - спустя 180 дней после официального опубликования.