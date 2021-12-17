Постановление правительства Магаданской области от 16 декабря 2021 года № 981-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 27 августа 2021 г. № 641-пп"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 27 августа 2021 г. № 641-пп "О величине прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год" изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области на 2022 год:

- на душу населения - 22 018 рубля;

- для трудоспособного населения - 24 000 рублей;

- для пенсионеров - 18 935 рублей;

- для детей - 24 326 рубля.".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







