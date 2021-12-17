Мантуров рассказал о сертификации пассажирского МС-21

Минпромторг надеется завершить сертификацию российского пассажирского самолета МС-21 до конца года, рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Он отметил, что самолет должен отлетать всю программу для испытаний, а также потребуется время на принятие решения контролирующим органом - Росавиацией.

"Я не могу ответить за погоду <…> А второе - за работу самой Росавиации. Мы рассчитываем и надеемся, сделаем все возможное", - цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее МС-21 впервые совершил полет в условиях пассажирского аэропорта - он вылетел из подмосковного Жуковского и приземлился в международном аэропорте Иркутска. МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Передать заказчикам первые самолеты планируется в 2022 году, четыре из них уже готовы.