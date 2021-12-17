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17.12.2021 20:49
Рубрика: Экономика

Мантуров рассказал о сертификации пассажирского МС-21

Текст: Евгения Думанская
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Минпромторг надеется завершить сертификацию российского пассажирского самолета МС-21 до конца года, рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

Фото: ПАО "Корпорация "Иркут"
Новейший авиалайнер МС-21 скоро начнет выполнять регулярные рейсы

Он отметил, что самолет должен отлетать всю программу для испытаний, а также потребуется время на принятие решения контролирующим органом - Росавиацией.

"Я не могу ответить за погоду <…> А второе - за работу самой Росавиации. Мы рассчитываем и надеемся, сделаем все возможное", - цитирует Мантурова ТАСС.

Ранее МС-21 впервые совершил полет в условиях пассажирского аэропорта - он вылетел из подмосковного Жуковского и приземлился в международном аэропорте Иркутска. МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Передать заказчикам первые самолеты планируется в 2022 году, четыре из них уже готовы.

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