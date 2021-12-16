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16.12.2021 08:55
Рубрика: Экономика

В Иркутске совершил посадку новейший российский авиалайнер МС-21-300

Текст: Надежда Столярчук

Новый авиалайнер МС-21-300 впервые сел в международном аэропорту Иркутск, сообщила пресс-служба аэропорта в Instagram.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Это был первый тренировочный полет судна в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта: лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более четырех тысяч километров, приземлился в Иркутске.

Испытания прошли успешно. Экипаж проверил надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера, а специалисты иркутского аэропорта во время прилета и вылета самолета оказали техническую помощь персоналу по наземному обслуживанию.

Отметим, что МС-21 считается среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолетом нового поколения, ориентированным на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета. Но серийное производство уже началось. Первые шесть машин должны быть переданы заказчику - авиакомпании "Россия", "дочке" группы "Аэрофлот", - уже в 2022 году. Четыре из них в сейчас находятся на Иркутском авиационном заводе в цехе окончательной сборки.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Лайнер МС-21

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