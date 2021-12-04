Минпромторг надеется на сертификацию самолета МС-21 в этом году

"Мы делаем все для того, чтобы постараться успеть в этом году", - сказал министр.

Ранее замминистра транспорта Игорь Чалик объявил, что самолет МС-21 получит сертификацию к концу этого года.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет российского производства, вместимостью от 130 до 250 человек. Серийное производство намечено на 2022 год, самолет ориентирован на массовые авиаперевозки. В середине ноября МС-21 совершил первый полет за рубежом в рамках авиасалона Dubai Airshow 2021.