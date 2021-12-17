Мантуров выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выступает против продления времени продажи шампанского и вина в новогоднюю ночь. "Зачем менять правила? Если уже существуют устоявшиеся правила, что нельзя продавать, заранее купи", - приводит слова министра ТАСС.

Напомним, сейчас в России действует федеральный запрет на продажу в магазинах алкоголя с 23:00 до 8:00 утра.

Ранее стало известно об инициативе члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева, который предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в Новый год. Парламентарий считает, что вместо его употребления граждане могли бы заняться культурным досугом и уделить внимание своему здоровью.