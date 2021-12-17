Минск и Москва наметили новые механизмы научного сотрудничества

Придать динамичное ускорение реализации инновационного сотрудничества в Союзном государстве позволит, прежде всего, реализация новых совместных проектов. О принципах и приоритетах их формирования и шла в пятницу дискуссия на заседании комиссии по формированию единого научно-технологического пространства, которая проходила в режиме видеоконференции. Ее модераторами выступали глава Комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова.

Дело в том, уточняет БЕЛТА, что действующее соглашение, подписанное четверть века назад, требует существенной актуализации. Поэтому планируется, что Беларусь и Россия доработают проект нового соглашения и проведут процедуры внутригосударственного согласования в первой половине следующего года.

В условиях цифровизации, пояснил Шумилин, новый документ "позволит нацелить ученых и специалистов на развитие прогрессивных и инновационных технологий, как в Беларуси, так и в России". Он напомнил, что в уходящем году продолжается реализация четырех программ, среди которых "ДНК-идентификация", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "Комбикорм-СГ" и "Интеграция-СГ".

Кроме того, в разработке находится целый ряд новых совместных программ в области высоких технологий. Это разработка и внедрение в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров.

А всего в Союзном государстве за истекшие двадцать лет успешно реализовано порядка 60 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции в таких направлениях, как космические технологии, микроэлектроника, информационные технологии, машиностроение, медицина и другие.

Кстати, комиссия по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства, напоминает агентство, создана четыре года назад решением Совета Министров СГ. Она координирует совместные исследования и разработки, уделяя особое внимание вопросам, связанным с реализацией единых научно-технических программ.