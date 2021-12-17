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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 16 декабря 2021 года № 949-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 16.12.2021 № 35 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в пункт 3.3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 13.12.2021 № 928-ПП), следующие изменения:

1.1. В подпункте 15:

- в абзаце третьем исключить слова ", а также в расположенных в них объектах торговли (за исключением аптек)";

- абзац четвертый изложить в редакции:

"- обеспечить при входе в торгово-развлекательные и торговые центры (за исключением случая следования гражданина в расположенные в торгово-развлекательном или торговом центре мобильный прививочный пункт, аптеку, продуктовый гипермаркет (супермаркет), а также объект торговли, реализующий специализированный ассортимент товаров для детей и (или) беременных), проверку действительности предъявленного посетителем QR-кода или одного из документов, указанных в подпунктах 4-7 пункта.2.9 настоящих Правил.

- абзац пятый исключить.

1.2. В абзаце четвертом подпункта 16 слова "не более 50 %" заменить словами "не более 70 %".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17.12.2021.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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