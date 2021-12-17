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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 13 декабря 2021 года № 928-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33, предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 09.12.2021 № 34 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 24.11.2021 № 872-ПП), следующие изменения:

1.1. В подпунктах 3 и 6 пункта 2.9 слова "отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 до времени".

1.2. В подпункте 5 пункта 3.1:

1.2.1. В абзаце пятом слова "отобранного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 до времени проведения мероприятия".

1.2.2. Дополнить подпункт новыми абзацами следующего содержания: "- проведение праздничных новогодних мероприятий (новогодних елок) для обучающихся дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей при соблюдении следующих условий:

обеспечение проведения мероприятия исключительно в рамках одного класса (группы);

недопущение участия и присутствия на мероприятии лиц, не являющихся работниками образовательной организации, за исключением присутствия не более одного представителя обучающегося класса (группы), в котором проводится праздничное мероприятие;

использование лицами, присутствующими на мероприятии, средств индивидуальной защиты и соблюдение требования социального дистанцирования;

проведение дезинфекции помещения между мероприятиями с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;".

1.3. В абзаце третьем подпункта 37 и подпункте 3 подпункта 42 пункта 3.3 слова "отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 до времени".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14.12.2021.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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