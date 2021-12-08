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8 декабря 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID)-19)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15"

Дата подписания 4 декабря 2021 г.
Опубликован 8 декабря 2021 г.
Вступает в силу 8 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 06.12.2021 № 66208

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 07.12.2021 г.

Вступает в силу с 8 декабря 2021 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный № 60909), от 11.10.2021 № 25 (зарегистрировано Минюстом России 14.10.2021, регистрационный № 65406) и от 09.11.2021 № 29 (зарегистрировано Минюстом России 12.11.2021, регистрационный № 65801), согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова

Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 г. 33


Изменения, вносимые в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15

1. Абзацы четвертый и пятый пункта 3.8 изложить в следующей редакции: "Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19.

Выписка лица, контактировавшего с больным COVID-19, у которого не появились клинические симптомы, сходного с COVID-19, в течение периода изоляции, осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19.".

2. Дополнить пунктом 3.17 следующего содержания:

"3.17. Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19.".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33
(pdf, PDF, 121 Кб)