Набиуллина назвала худшую стратегию для инвестиций

Худшее финансовое решение при инвестировании - это импульсивность и действия под влиянием чужих советов. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Скажем так, худшие финансовые решения - это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Поэтому нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов и расходов", - рассказала Набиуллина. Она добавила, что ЦБ будет и дальше заботиться о правах частных инвесторов на фондовом рынке, но при этом и они тоже должны понимать все риски вложений.

Ранее в пятницу Банк России в очередной раз повысил ключевую ставку на фоне высокой инфляции - сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. По словам Набиуллиной, это повышение ключевой ставки делает банковские вклады как форму сбережений более привлекательными, чем ранее.