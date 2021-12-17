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Рубрика: Экономика

Набиуллина рассказала о повышении зарплат двузначными темпами

Текст: Роман Маркелов
Все большее количество российских предприятий вынуждены повышать зарплаты работникам двузначными темпами, чтобы удержать их. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат​​​. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением (по повышению ключевой ставки до 8,5% - "РГ") сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников", - сказала Набиуллина.

Фото: REUTERS
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Глава ЦБ уточнила, что нехватка работников - это один из факторов, который ограничивает возможности предприятий по расширению производства. Им сложно догонять растущий спрос, это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда, считает глава ЦБ.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5% годовых на фоне высокой инфляции и сильного смещения баланса риска в сторону проинфляционных. Замедлению инфляции могут препятствовать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, дефицит трудовых ресурсов, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии, отмечалось в релизе ЦБ. Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы, считают в Банке России.

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