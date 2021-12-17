Набиуллина спрогнозировала инфляцию по итогам года

Банк России ожидает, что уровень инфляции по итогам 2021 года составит около 8%. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если ситуация будет складываться благоприятно, вполне возможно, что мы окажемся на верхней границе нашего прогноза - 7,9%. Но если факторы сыграют больше проинфляционные, то инфляция может быть и выше. В целом где-то восемь процентов плюс-минус", - спрогнозировала Набиуллина.

Текущий прогноз Банка России по инфляции в 2021 году - 7,4-7,9%. Как уже подчеркивала ранее Набиуллина, инфляция окажется ближе к верхней границе этого диапазона. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%.

Ранее в пятницу Банк России в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Она выросла на один процентный пункт, до 8,5% годовых.