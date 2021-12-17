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17 декабря 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 17 декабря 2021 года № 647 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 17 декабря 2021 г.
Опубликован 17 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Дополнить пунктом 258 следующего содержания:

"258. Министерству образования Новгородской области, министерству культуры Новгородской области, администрациям муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области при проведении подведомственными организациями новогодних мероприятий для детей обеспечить соблюдение направленных в адрес названных органов рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области по организации указанных мероприятий.";

1.2. Изложить в приложении № 1 к указу строки 1, 4 в редакции:

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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