Постановление губернатора Новосибирской области от 16 декабря 2021 года № 253 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" изменение, изложив в следующей редакции:





"О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации постановляю:

Принять дополнительные меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации с 28.03.2020 по 01.04.2022:

1. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства Новосибирской области, по 01.04.2022.

2. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.) определить условия деятельности образовательных организаций, предоставляющих общее образование, на территории Новосибирской области в период действия режима повышенной готовности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций в указанных организациях.

4. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Новосибирской области, в период действия режима повышенной готовности.

5. Министерству труда и социального развития Новосибирской области (Бахарева Е.В.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные организации отдыха детей и их оздоровления, обеспечить организацию приема и размещения детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности); в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления, с соблюдением следующих условий:

1) к работе допускаются лица при наличии действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

2) наличие у детей отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до дня размещения (заезда).

6. Департаменту информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов Новосибирской области совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.

8. При исполнении настоящего постановления учитывать, что в соответствии с пунктом 30 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

9. Пункт 5 настоящего постановления вступает в силу с 20 декабря 2021 года.".

А.А.Травников







