Постановление правительства Новосибирской области от 16 декабря 2021 года № 524-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" изменение, изложив в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 8/1, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", постановлениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области от 05.04.2020 № 002/1 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области", от 30.04.2020 № 008 "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 20.04.2020 № 54-00-06/001-3360-2020, от 23.04.2020 № 54-00-06/001-3510-2020, от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020, от 03.08.2020 № 54-00-01/001-6960-2020, от 20.08.2020 № 54-00-01/001-7534-2020, от 21.08.2020 № 001/001-7580-2020, от 21.08.2020 № 54-00-01/001-7606-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8002-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8018-2020, от 08.09.2020 № 54-00-01/001-8284-2020, от 09.09.2020 № 001/001-8336-2020, от 14.09.2020 № 54-00-01/002-8513-2020, от 15.09.2020 № 001/001-8557-2020, от 23.09.2020 № 001/001-8813-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8847-2020, от 24.09.2020 № 001/001-8865-2020, от 25.09.2020 № 001/001-8887-2020, от 23.10.2020 № 54-00-06/001-9847-2020, от 05.11.2020 № 54-00-05/001-10237-2020, от 06.11.2020 № 54-00-01/002-10265-2020, от 12.11.2020 № 54-00-06/001-10469-2020, от 13.11.2020 № 54-00-05/002-10522-2020, от 26.11.2020 № 001/001-10958-2020, от 27.11.2020 № 54-00-05/001-11007-2020, от 11.12.2020 № 001/001-11542-2020, от 15.01.2021 № 54-00-02/002-253-2021, от 21.01.2021 № 001/001-488-2021, от 22.01.2021 № 54-00-01/002-558-2021, от 15.02.2021 № 54-00-05/001-1397-2021, от 17.02.2021 № 001/001-1486-2021, от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021, от 15.04.2021 № 001/001-3638-2021, от 16.04.2021 № 001/001-3669-2021, от 19.05.2021 № 001/001-4828-2021, от 27.05.2021 № 001/001-5112-2021, от 27.05.2021 № 001/001-5113-2021, от 22.06.2021 № 001/001-6036-2021, от 21.09.2021 № 001/001-9411-2021, от 07.10.2021 № 001/001-10152-2021, от 11.10.2021 № 001/001-10596-2021, от 15.10.2021 № 001/001-10434-2021, от 21.10.2021 № 54-00-01/001-10658-2021, от 29.10.2021 № 54-00-01/001-10980-2021, от 08.11.2021 № 54-00-01/001-11128-2021, от 11.11.2021 № 001/001-11267-2021, от 24.11.2021 № 001/001-11668-2021, от 26.11.2021 № 5400-05/001-11754-2021, от 30.11.2021 № 001/001-11866-2021, от 08.12.2021 №№ 001/001-12191-2021, 001/001-12192-2021, 001/001-12193-2021, 001/001-12194-2021, 5400-06/001-12198-2021, от 10.12.2021 № 001/001-12308-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Ввести на территории Новосибирской области с 14:00 часов 18 марта 2020 года режим повышенной готовности.

2. Для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

4. Приостановление проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется:

1) на работу театров, иных учреждений культуры (в том числе цирк) с очным присутствием граждан, на которые допускаются зрители в количестве не более 70 процентов от проектной вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

2) на работу кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, на которые допускаются зрители в количестве не более 70 процентов от проектной вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов, в спортивных сооружениях, выставочных комплексах, других помещениях, не предназначенных для проведения концертных мероприятий;

3) на подготовку и проведение официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области с участием граждан в количестве не более 70 процентов от проектной вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

4) на деятельность по проведению официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, проходящих на территории Новосибирской области, а также чемпионатов, первенств и кубков Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта, с участием зрителей и участников в количестве не более 70 процентов от проектной вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.

5. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 4 настоящего постановления, допуск граждан на объекты, указанные в пункте 7 настоящего постановления, с количеством зрителей (посетителей) от 100 человек обеспечивается при наличии:

1) у граждан: действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до мероприятия, или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до мероприятия;

2) у всех работников, участвующих в осуществлении деятельности: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

Ограничение, установленное в подпункте 1 настоящего пункта, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

6. Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг, указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего постановления, с количеством зрителей и участников от 100 человек обеспечивается при соблюдении следующих условий:

1) допуск на мероприятие лиц, имеющих действующий QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус";

2) наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус";

3) принятие Губернатором Новосибирской области или уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области на основании заявки организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом положений настоящего пункта и эпидемиологической ситуации по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, а также обеспечение контроля за соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

7. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центрам, обеспечить работу залов для занятий физической культурой и спортом с условием присутствия одного посетителя на 4 квадратных метра.

Организациям, индивидуальным предпринимателям при организации ими работы аквапарков обеспечить работу с ограничением доступа посетителей в количестве не более 70 процентов от общей вместимости объекта с условием использования кабинок в раздевалках с учетом дистанции не менее 1,5 метра.

Организациям, индивидуальным предпринимателям при организации работы аттракционов, детских развлекательных центров обеспечить работу игровых комнат (площадок в помещениях) с условием присутствия одного посетителя на 2,5 квадратного метра.

8. При оказании услуг общественного питания приостановить работу танцполов (танцплощадок), дискотек, исключить проведение массовых мероприятий.

Оказание услуг общественного питания, за исключением услуг по доставке заказов, обслуживанию навынос и оказания услуг общественного питания на территории аэропорта, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, автостанций, автокасс, на автозаправочных станциях (комплексах), столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций, обеспечивается при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и следующих условий:

1) наличие у посетителей: действующего QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до посещения объекта общественного питания, или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до посещения объекта общественного питания;

2) наличие у всех работников предприятия общественного питания: действующего QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

Ограничение, установленное в подпункте 1 настоящего пункта, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

9. При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов (общих залов обслуживания) в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 2 метров, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50 человек.

На оказание услуг общественного питания с использованием фуд-кортов (общих залов обслуживания) в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) распространяется требование, установленное в подпункте 1 пункта 8 настоящего постановления, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет.

10. Допуск посетителей в павильоны зоопарков обеспечивается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и при наличии:

1) у граждан (посетителей): действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, или отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до посещения зоопарка, или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до посещения зоопарка;

2) у всех работников, участвующих в осуществлении деятельности: действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации.

Ограничение, установленное в подпункте 1 настоящего пункта, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

11. Допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, ателье, проведение мероприятий в выставочных залах, осуществление приема и размещения потребителей соответствующих услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях обеспечивается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и при наличии у граждан (посетителей, потребителей): действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, или справки медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до посещения указанных объектов сферы услуг.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет.

12. QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина.

13. С 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года приостановить посещение гражданами аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях).

14. Религиозным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, с 18.04.2020 не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей.

15. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям:

1) вести учет прибывающих на территорию города Новосибирска водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с указанием контактной информации о владельцах транспортных средств, водителях, месте, дате и времени их пребывания на территории города Новосибирска, маршруте передвижения и предоставлять указанную информацию по запросу исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

2) организовать прием груза, исключая риски распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сократив количество контактов водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с иными лицами, а также время их нахождения на территории города Новосибирска;

3) оказать содействие убытию водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, с территории города Новосибирска в течение 12 часов с момента прибытия в точку погрузочно-разгрузочных работ;

4) в исключительных случаях при необходимости нахождения водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, на территории города Новосибирска обеспечить им условия для соблюдения режима самоизоляции, исключающие их проживание в гостиницах, хостелах, общежитиях и иных местах временного размещения, в том числе жилых помещениях, совместно с иными людьми, включая членов семьи и (или) родственников;

5) обеспечить водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки, средствами индивидуальной защиты и личной гигиены в случае отсутствия у них таковых, а также организовать проведение у них дистанционной термометрии;

6) информировать водителей, осуществляющих межрегиональные перевозки:

об опасности новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об ответственности за действия (бездействие), влекущие распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу наступления указанных последствий;

о необходимости исключения посещения общественных мест в городе Новосибирске;

о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, появлении признаков респираторного заболевания на единый номер телефона 112 (122);

об обязательности выполнения требования по самоизоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с иными лицами);

об обязательном соблюдении мер личной и общественной профилактики.

16. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области в сфере грузоперевозок, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, и (или) грузополучателям, привлекающим для грузоперевозок водителей, имеющих гражданство иностранных государств либо не имеющих гражданства, руководствоваться положениями пункта 15 настоящего постановления.

17. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить с 28.03.2020 деятельность объектов, предназначенных для проведения массовых мероприятий, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

18. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

19. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области:

1) не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании);

2) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками;

3) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому, в том числе не допускать на рабочее место и (или) территорию (кроме режима удаленной работы на дому) работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, до истечения установленных сроков изоляции;

6) определять численность работников, обеспечивающих деятельность (функционирование) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с учетом рекомендованного режима самоизоляции;

7) рекомендуется обеспечить дистанционный (удаленный) режим работы в течение четырех недель для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания, для прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и формирования иммунитета (ограничение не распространяется на лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо имеющих перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, либо имеющих медицинские противопоказания);

8) рекомендуется освободить от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

9) рекомендуется обеспечить дистанционный (удаленный) режим работы на дому не менее чем для 30 процентов численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удаленного) режима работы на дому;

10) рекомендуется осуществить перевод работников, соблюдающих режим самоизоляции, на дистанционную (удаленную) работу на дому в соответствии с трудовым законодательством;

11) рекомендуется проведение конференций, совещаний и других мероприятий с международным, межрегиональным очным участием сотрудников осуществлять по возможности с использованием видео-, аудио-конференц-связи;

12) рекомендуется отменить или перенести проведение официальных торжественных мероприятий с участием работников.

20. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, принимать и размещать детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности); в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления, при соблюдении следующих условий:

1) к работе допускаются лица при наличии действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, или справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученной в медицинской организации, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации;

2) наличие у детей отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до дня размещения (заезда).

21. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) совместно с оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

22. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Маринкин И.О.):

1) обеспечить усиление амбулаторной службы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, клиническими ординаторами и студентами для оказания медицинской помощи;

2) осуществлять взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области в части проведения обучающих мероприятий по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по проведению разъяснительной работы с населением.

23. Рекомендовать руководителям федеральных, ведомственных медицинских учреждений и частных медицинских организаций, расположенных на территории Новосибирской области:

1) оказывать содействие министерству здравоохранения Новосибирской области в организации медицинской помощи пациентам, находящимся на лечении в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, а также маршрутизации пациентов в связи с введением министерством здравоохранения Новосибирской области временного перепрофилирования подведомственных учреждений;

2) оказывать содействие в усилении амбулаторной и стационарных служб медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, сотрудниками, клиническими ординаторами;

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, во взаимодействии с министерством здравоохранения Новосибирской области.

24. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.), органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организациями транспортного обслуживания населения обеспечить контроль за обязательным использованием персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) гигиенических масок для защиты органов дыхания и соблюдением иных предусмотренных законодательством санитарно-эпидемиологических требований.

25. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Гончаров А.А.), министерству экономического развития Новосибирской области (Решетников Л.Н.), министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.), министерству строительства Новосибирской области (Колмаков А.В.), министерству культуры Новосибирской области (Ярославцева Н.В.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.), органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области обеспечить контроль за обязательным использованием гигиенических масок для защиты органов дыхания персоналом мест с массовым пребыванием людей и соблюдением иных предусмотренных законодательством санитарно-эпидемиологических требований.

26. Оперативному штабу по профилактике коронавирусной инфекции обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области по вопросам предупреждения угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

27. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области:

1) обеспечить введение режима повышенной готовности на территории соответствующих муниципальных образований, обеспечить в рамках режима повышенной готовности реализацию мероприятий, направленных на предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации, указанных в настоящем постановлении;

2) обеспечить организацию и деятельность штабов по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной территории, обеспечить взаимодействие с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями для привлечения дополнительных сил и средств на мероприятия по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) организовать сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне режима повышенной готовности и о ходе проведения работ по предотвращению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции.

28. Рекомендовать территориальным управлениям федеральных органов исполнительной власти по Новосибирской области обеспечить исполнение требований и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем постановлении, и взаимодействие с областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области в части его реализации.

29. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Новосибирской области, принять меры по реализации требований и рекомендаций режима повышенной готовности, указанных в настоящем постановлении.

30. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

31. Пункты 11 и 20 настоящего постановления вступают в силу с 20 декабря 2021 года.

32. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







