Распоряжение губернатора Омской области от 17 декабря 2021 года № 156-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Подпункт 6 пункта 12 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" изложить в следующей редакции:

"6) в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области, проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения (за исключением углубленной диспансеризации, проводимой в соответствии с Порядком направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 698н), а также профилактических медицинских осмотров (за исключением обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации).".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







