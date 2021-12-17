Указ губернатора Орловской области от 17 декабря 2021 года № 628 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в абзац двенадцатый подпункта "а" пункта 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "без участия зрителей" словами "с участием не более 50 % зрителей от вместимости спортивного объекта".

2. Настоящий указ вступает в силу с 20 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области Т.В.Крымова







