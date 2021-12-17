Песков: Извиняться Сокурову не за что

Извиняться режиссеру Александру Сокурову не за что - на заседании Совета по правам человека была дискуссия, и якобы утверждения об угрозе его жизни - эмоциональная гипертрофированная реакция. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя письмо режиссера в адрес СПЧ, Песков заметил, что "в ходе заседания и весьма интересной и содержательной дискуссии не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений". "Также убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь Сокурова", - добавил он. "Извиняться здесь не за что, имела место дискуссия", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Якобы утверждения друзей, что что-то может угрожать в этой связи жизни - это не более чем эмоциональная гипертрофированная реакция", - убежден Песков. На вопрос о том, готов ли президент попросить правоохранительные органы защитить Сокурова в случае угроз, он заметил, что "если это будет происходить, то президент будет готов". При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что он также убежден: любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа.

Журналисты упомянули, что в письме Сокурова СПЧ говорится, что Песков его критиковал. "Я действительно критически высказывался, потому что в данном случае абсолютно солидарен с точкой зрения президента", - объяснил пресс-секретарь главы государства.