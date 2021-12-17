Песков ответил на вопрос по срокам введения "Северного потока 2"

Вопрос сроков введения в строй газопровода "Северный поток 2" - тема регулятора, а не Кремля. Такое пояснение дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители прессы поинтересовались, расстроены ли в Кремле заявлениями из Германии, что в первой половине 2022 года не будет решения по "Северному потоку 2". "Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжается процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет", - ответил Песков.

На уточняющий вопрос, ставит ли для себя Москва сроки по введению газопровода, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Нет, это вопрос исключительно регулятора".