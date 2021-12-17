Новости

На Камчатке убившего мужчину экс-депутата обвинили в браконьерстве 05:55
В Японском море БПК "Адмирал Пантелеев" уничтожил подлодку противника 05:37
Боевики ИГИЛ в 2020 году убили рекордное число людей 05:15
Представитель РФ в ООН назвал Украину проектом "анти-Россия" 04:40
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру 03:42
Видео: Над центральной частью Японии пролетел метеорит 03:20
Врач Шугушев рассказал о постковидном синдроме при "омикрон"-штамме 02:32
Детский омбудсмен: Почти все российские дети вывезены из Сирии 01:43
Синоптики предупредили о сильной метели в Москве 01:20
ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма 00:56
В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми, вывезенными из Сирии 16.12.2021
Бологовскую дивизию РВСН оснастят мобильными "Ярсами" в 2022 году 16.12.2021
Названы российские регионы с самым высоким качеством жизни 16.12.2021
В Австралии пятеро детей погибли во время школьного праздника 16.12.2021
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире 16.12.2021
"Газпром" не забронировал транзит через Польшу 16.12.2021
Диетологи назвали главные риски для здоровья кишечника 16.12.2021
Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 16.12.2021
США ввели санкции против китайских производителей обезболиваюших 16.12.2021
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина 16.12.2021
В Словакии задержали экс-премьера Роберта Фицо 16.12.2021
Путин призвал расширять практику скринингов на ранних сроках беременности 16.12.2021
Цена на газ в Европе резко упала после подъема выше 1700 долларов 16.12.2021
Путин призвал включить значимые решения команды АСИ в нацпроекты 16.12.2021
Постпред РФ: Ситуация с сертификацией "Северного потока-2" политизирована 16.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 04:40
Рубрика: Власть

Представитель РФ в ООН назвал Украину проектом "анти-Россия"

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления на генассамблее заявил, что власти превратили Украину в проект "анти-Россия". При этом Киев не учитывает интересы жителей страны, нанося вред своей же экономике.

ВЦИОМ: Большинство россиян относятся к украинцам как к братскому народу

По словам Кузьмина, сейчас Незалежная - это озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам - лишь бы во вред России", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией. "Мы все-таки верим именно в дипломатический формат переговоров", - сказал политик, выступая на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ООН Международные организации НАТО Отношения России и Украины

Главное сегодня

ГА ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Поправки о посещении общественных мест по QR-кодам прошли первое чтение
Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру
Врач Шугушев рассказал о постковидном синдроме при "омикрон"-штамме
В Центральной России похолодает до минус 35
Путин и Байден обсудили острые моменты в отношениях России и США
Песков назвал "красную линию" для России