Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления на генассамблее заявил, что власти превратили Украину в проект "анти-Россия". При этом Киев не учитывает интересы жителей страны, нанося вред своей же экономике.

По словам Кузьмина, сейчас Незалежная - это озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство. Киев по многим вопросам действует в ущерб своим собственным экономическим интересам - лишь бы во вред России", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией. "Мы все-таки верим именно в дипломатический формат переговоров", - сказал политик, выступая на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.