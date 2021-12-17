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17.12.2021 14:47
Рубрика: Власть

Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Текст: Айсель Герейханова
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в существующей редакции законопроект о применении сертификатов о вакцинации в общественных местах требует существенной доработки. Напомним, что ранее Госдума приняла его в первом чтении.

"И в этой связи прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателей, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах", - заявил президент на съезде РСПП.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ РИА Новости
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Он подчеркнул, что закон должен быть четким, ясным, понятным. Путин призвал учесть все вопросы, которые волнуют граждан страны.

"До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние сложности", - подчеркнул президент.

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