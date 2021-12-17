Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

"И в этой связи прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателей, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах", - заявил президент на съезде РСПП.

Он подчеркнул, что закон должен быть четким, ясным, понятным. Путин призвал учесть все вопросы, которые волнуют граждан страны.

"До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние сложности", - подчеркнул президент.