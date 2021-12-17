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17.12.2021 01:20
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о сильной метели в Москве

В Гидрометцентре предупредили о сильной метели и рекордно низком атмосферном давлении в Москве.

Фото: Александр Корольков
Новогодняя ночь может оказаться морозной на большей части России

Как рассказал главный синоптик России Роман Вильфанд, погода испортится 19 декабря. "В воскресенье в связи с подготовкой к резкому похолоданию будет усиливаться ветер до 17 метров в секунду и снег", - цитирует ученого ТАСС.

Атмосферное давление 19 декабря будет ниже 730 миллиметров ртутного столба (а норма - 748).

Ранее метеорологи сообщили, что в Центральном федеральном округе 20 декабря резко похолодает - до аномальных значений. Могут ударить 35-градусные морозы.

Пик холода придется на 25 декабря. В этот день среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 7-12 градусов. В Москве столбики термометров опустятся ниже отметки -24 градуса. Это ночью. В светлое время суток ненамного теплее: -15…-21 градус.

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