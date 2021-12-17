Власти Москвы заявили о приближении аномальных холодов

В ближайшие дни в Москву придет аномально холодная погода. Об этом говорится в предупреждении, которое в пятницу, 17 декабря, опубликовал в своем Telegram-канале столичный департамент по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Период аномальных холодов продлится с 20 по 25 декабря, предупреждает департамент. Температура на улице окажется ниже нормы на 7-12 градусов. В связи с этим горожанам рекомендуется ограничить время пребывания на улице и максимально тепло одеваться.

Ранее "РГ" сообщала, что в Москве на пике похолодания температура воздуха может опуститься ниже минус 24 градусов. А на севере Центральной России возможен 35-градусный мороз.