На Камчатке убившего мужчину экс-депутата обвинили в браконьерстве

Бывшему депутату Закдумы Камчатского края Игорю Редькину, помимо убийства, предъявили обвинение в браконьерстве.

"В дополнение к ранее предъявленному обвинению в убийстве мужчины органом следствия предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства", - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

Второго августа этого года парламентарий распространил заявление, в котором признался в случайном убийстве человека. По его версии, он узнал о бродящем возле свалки поселка Озерновский медведе, взял ружье и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по зверю, но, оказалось, что убил 30-летнего мужчину.

Однако у СК другая версия произошедшего. Правоохранители считают, что в тот вечер Редькин целенаправленно охотился, не имея разрешения. Кроме того, он находился на территории населенного пункта, в котором нельзя отстреливать диких животных.

Незадолго до убийства мужчины экс-депутат застрелил медведя, двигаясь на снегоболотоходе, используя тепловизор и карабин. Ущерб от деятельности обвиняемого оценили в 60 тысяч рублей. После, продолжая охоту, Редькин переместился на возвышенность в районе свалки поселка Озерновский. Через люк машины обнаружил вероятную цель для поражения - светлую точку на темном фоне. Выстрелил не менее трех раз. Одна из пуль попала в мужчину, который собирал металлолом.

Вину в незаконной охоте фигурант дела признал в полном объеме, однако полагает, что смерть мужчины наступила в результате его неосторожных действий. Редькин находится под домашним арестом.