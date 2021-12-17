На Курилах запустили новый рыбоводный завод

Еще один рыбоводный завод начал работать на Итурупе в Сахалинской области. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, предприятие на реке Пионер позволяет заложить на инкубацию 26 миллионов икринок, но в будущем производительность может стать больше.

- Наука утверждает, что искусственное воспроизводство лососевых показывает высокую эффективность. Мы стремимся создавать комфортные условия для бизнеса, который занимается этой важной и полезной работой, чтобы обеспечить сахалинцев и курильчан качественными дарами моря по доступным ценам, - отмечает губернатор Валерий Лимаренко.

Этой отрасли в Сахалинской области придают важное значение: на начало 2021 года воспроизводством биоресурсов в регионе занимались 40 предприятий, их количество собираются серьезно увеличить. Для региона, в последние годы испытывающего снижение подходов красной рыбы, это может стать выходом из ситуации.

- Запуск новых лососевых рыбоводных заводов позволит увеличить возврат кеты в промысловые районы, - уверен руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. - Деятельность предприятий, занимающихся аквакультурой, год от года показывает свою продуктивность и целесообразность.

Завод на реке Пионер стал уже четвертым для компании-инвестора, стоимость проекта - 82 миллиона рублей, создано четыре рабочих места. В этом году на инкубацию заложили пять миллионов икринок горбуши и десять миллионов - кеты.

- В начале нашей деятельности, в 1999 году, заполнение естественных нерестилищ в районе реки Куйбышевки составляло всего 10-15 процентов. Мы обеспечили охрану водоема, построили свой первый ЛРЗ - "Куйбышевский". После выпуска первой молоди и возврата рыбы вылов увеличился в несколько раз. Мы уверены, что дикую популяцию лосося надо поддерживать искусственно выращенным стадом, - говорит заместитель генерального директора компании, руководитель направления "Аквакультура" Александр Пиджаков.

"Континент" первый на Дальнем Востоке испытал метод озерного кормления лосося. Мальки нагуливают массу в естественном водоеме и питаются как микроорганизмами из озера, так и кормом с помощью плавучих садков.

Останавливаться на достигнутом предприятие не намерено. Сейчас оно готовит документацию на строительство пятого лососевого рыбоводного завода.