В Самаре санитарку пансионата осудили за истязание детей

Санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов с ментальными нарушениями признали виновной в истязании и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным следствия, в апреле 2021 года женщина применяла в отношении троих детей "способы воспитания, причинявшие им физические и моральные страдания". Санитарка привязывала ребят к кроватям лоскутами ткани и наносила побои.

Суд назначил ей наказание - три года лишения свободы условно, а также штраф. в доход государства.

О вопиющих нарушениях в пансионате стало известно после того, как летом этого года волонтеры пришли в учреждение и сообщили, что якобы некоторые воспитанники истощены, дети не получают полноценного питания. Также они были в рваной одежде, которая им явно мала. Пролежни у постоянно лежащих на кроватях детей должным образом не обрабатывались, им требовалась медицинская помощь. Прокуратура и чиновники вышли с проверкой, часть фактов подтвердилась.

Были возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников пансионата. Директор уволилась по собственному желанию сразу после того, как общественники привлекли внимание к проблемам спецучреждения.