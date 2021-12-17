Родственников погибших на "Листвяжной" обеспечат бесплатным лечением

Ближайшие родственники рабочих и горноспасателей, погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная", получат право на бесплатное лечение. Как сообщили в администрации Кемеровской области, для этого им нужно будет обратиться в областную больницу им. Беляева.

Родителям, супругам и детям погибших будут предоставлены именные пластиковые карты, которые дают право на получение бесплатной медпомощи - от простой консультации кого-то из специалистов до комплексного лечения и операций. При этом ведение пациентов от поступления в лечебное учреждение до выписки будет находиться на личном контроле руководства клиники. Пластиковая карта будет бессрочной, а в случае утраты ее восстановят.

- По заданию губернатора мы разработали специальную "дорожную карту", - отметил главный врач областной больницы Михаил Ликстанов. - По ней родственники погибших смогут вне очереди обращаться в поликлинику или стационар. В случае экстренной необходимости - в любое время суток, во все отделения нашей клиники. Если в нашей больнице нет необходимой услуги, предоставим сопровождение в любое другое медучреждение региона.

Поддержка также будет оказана пострадавшим во время аварии и ликвидации ее последствий. В частности, им предоставят возможность пройти курсы оздоровления в санатории "Инской", который находится в Беловском округе. По назначению врача шахтеры и горноспасатели смогут пройти физиолечение, массаж, ингаляции, получат помощь психологов, специалистов-профпатологов. Все это направлено на их скорейшее восстановление перед возвращением в рабочий строй. Санаторно-лечебные курсы также бесплатно смогут пройти и родственники погибших.