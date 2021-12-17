Площадь пожара на горящем корвете в Петербурге выросла в десять раз

В Петербурге пожару на "Северной верфи", где горит строящийся корвет "Проворный", присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь пожара увеличилась в десять раз с 80 до 800 квадратных метров. Огонь продолжает распространяться по кораблю.

Известно, что при тушении пострадали двое сотрудников пожарных подразделений, их госпитализировали.

На верфь прибыли дополнительные пожарные подразделения. С огнем пытаются справиться 168 человек личного состава.

Корвет "Проворный" относится к проекту 20385. Длина корабля - 106 метров, ширина - 13. Это второй корабль серии, он строится с 2013 года. В 2019 судно спустили на воду, велась достройка корабля. Передача корвета была намечена на 2022 год.