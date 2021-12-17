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Рубрика: Экономика

Россия пока не планирует увеличивать экспорт газа в Европу через биржу

Текст: Сергей Тихонов

Пока для торговли газом на экспорт через биржу нет законодательной основы, поэтому об этом речи не идет, сообщил вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов на брифинге в рамках форума "Газ России 2021".

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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По его словам, сейчас торги на бирже газом на экспорт - законодательно не разрешены. Поэтому СПбМТСБ занимается только торгами с поставкой на внутренний рынок. Здесь мы стремимся повысить ликвидность, развиваем инструментарий. "В настоящее время мы также работаем по созданию общего рынка газа ЕАЭС", - сказал Карпов.

Еще в октябре, на первом пике роста газовых цен на бирже в Европе (6 октября они достигли 1960 долларов за тысячу кубометров), с инициативой увеличить предложение газа на рынке через петербургскую биржу, чтобы сбить ажиотажный спрос, выступил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимир Путиным. Сейчас газовые котировки на европейских биржевых площадках снизились, но продолжают оставаться на близких к максимуму значениях - выше 1500 долларов за тысячу кубометров. При этом средняя цена российского газа по долгосрочным контрактам в 4 квартале этого года ожидается около 360 долларов за тысячу кубометров.

Биржевая площадка для торговли газом с иностранными покупателями есть у "Газпрома", там цены тоже не били рекорды, но в этом году через нее проходили не самые большие объемы голубого топлива.

Торги газом на СПбМТСБ пока нужны для того, чтобы различные компании внутри России могли докупать небольшие объемы, а не для полноценного ценообразования, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Объемы, которые через нее проходят, малы по сравнению с общим потреблением голубого топлива в нашей стране. Европейские хабы, напротив, имеют перед собой цель организовать свободный рынок и провести ценообразование. Пока цели у данных торгов разные, прочно связывать их, смысла нет. Перевод европейских потребителей на российскую биржу просто привел бы к взлету цен на ней, поскольку проблема спроса и предложения от изменения площадки для торгов никуда бы не делась.

Фото: AP Photo/Aurel Obreja
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Аналогичное мнение высказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Эффективная биржевая торговля возможна при значительном количестве как покупателей, так и продавцов. Поскольку пока "Газпром" является единственным поставщиком экспортного трубопроводного газа из России, продавец на отечественной бирже будет один, что вызовет множество вопросов к ценообразованию. Привязка цен к европейскому газовому хабу (газораспределительный центр, через который происходит поставка газа после торгов - РГ) могла бы эту проблему убрать, но появятся другие. У покупателей не будет мотивации приходить на СПбМТСБ, если они получат там такую же цену, как и на газовом хабе в Европе. "Газпром", как единственного поставщика по таким контрактам, будут обвинять в манипулировании объемами, считает эксперт.

С его точки зрения, объемы российского газа, поставляемые в ЕС, не имеют никакого отношения к росту цен на газ. "Газпром" готов поставлять по долгосрочным контрактам столько газа, сколько нужно потребителям. Если потребители предпочитают искать альтернативу в виде других поставщиков и получают в итоге рост цен - это их вина. Под лозунгами о нерыночном ценообразовании "Газпрома", политики ЕС создали искусственную спекулятивную среду торговли энергоносителями, которая резко увеличила волатильность цен на газ, считает Тузов.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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