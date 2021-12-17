Россия пока не планирует увеличивать экспорт газа в Европу через биржу

Пока для торговли газом на экспорт через биржу нет законодательной основы, поэтому об этом речи не идет, сообщил вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антон Карпов на брифинге в рамках форума "Газ России 2021".

По его словам, сейчас торги на бирже газом на экспорт - законодательно не разрешены. Поэтому СПбМТСБ занимается только торгами с поставкой на внутренний рынок. Здесь мы стремимся повысить ликвидность, развиваем инструментарий. "В настоящее время мы также работаем по созданию общего рынка газа ЕАЭС", - сказал Карпов.

Еще в октябре, на первом пике роста газовых цен на бирже в Европе (6 октября они достигли 1960 долларов за тысячу кубометров), с инициативой увеличить предложение газа на рынке через петербургскую биржу, чтобы сбить ажиотажный спрос, выступил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимир Путиным. Сейчас газовые котировки на европейских биржевых площадках снизились, но продолжают оставаться на близких к максимуму значениях - выше 1500 долларов за тысячу кубометров. При этом средняя цена российского газа по долгосрочным контрактам в 4 квартале этого года ожидается около 360 долларов за тысячу кубометров.

Биржевая площадка для торговли газом с иностранными покупателями есть у "Газпрома", там цены тоже не били рекорды, но в этом году через нее проходили не самые большие объемы голубого топлива.

Торги газом на СПбМТСБ пока нужны для того, чтобы различные компании внутри России могли докупать небольшие объемы, а не для полноценного ценообразования, считает аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Объемы, которые через нее проходят, малы по сравнению с общим потреблением голубого топлива в нашей стране. Европейские хабы, напротив, имеют перед собой цель организовать свободный рынок и провести ценообразование. Пока цели у данных торгов разные, прочно связывать их, смысла нет. Перевод европейских потребителей на российскую биржу просто привел бы к взлету цен на ней, поскольку проблема спроса и предложения от изменения площадки для торгов никуда бы не делась.

Аналогичное мнение высказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Эффективная биржевая торговля возможна при значительном количестве как покупателей, так и продавцов. Поскольку пока "Газпром" является единственным поставщиком экспортного трубопроводного газа из России, продавец на отечественной бирже будет один, что вызовет множество вопросов к ценообразованию. Привязка цен к европейскому газовому хабу (газораспределительный центр, через который происходит поставка газа после торгов - РГ) могла бы эту проблему убрать, но появятся другие. У покупателей не будет мотивации приходить на СПбМТСБ, если они получат там такую же цену, как и на газовом хабе в Европе. "Газпром", как единственного поставщика по таким контрактам, будут обвинять в манипулировании объемами, считает эксперт.

С его точки зрения, объемы российского газа, поставляемые в ЕС, не имеют никакого отношения к росту цен на газ. "Газпром" готов поставлять по долгосрочным контрактам столько газа, сколько нужно потребителям. Если потребители предпочитают искать альтернативу в виде других поставщиков и получают в итоге рост цен - это их вина. Под лозунгами о нерыночном ценообразовании "Газпрома", политики ЕС создали искусственную спекулятивную среду торговли энергоносителями, которая резко увеличила волатильность цен на газ, считает Тузов.