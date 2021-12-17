Три человека пострадали при пожаре на строящемся корабле в Петербурге

В Петербурге во время пожара на строящемся корвете три человека получили травмы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные скорой помощи.

Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, еще двое - в удовлетворительном.

Напомним, в Петербурге на предприятии "Северная верфь" горит корвет. Площадь пожара на верхней палубе достигла 80 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, возгорание тушат 89 человек, задействовано 22 единицы техники.

Пользователи социальных сетей сообщают, что запах гари ощущается вблизи набережной Екатерингофки, а дым от пожара видно даже на проспекте Народного Ополчения, то есть, примерно в восьми километрах от верфи.