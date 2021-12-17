В Петербурге задержали наркокурьеров, напавших на полицейских на кладбище

В Петербурге задержали 28-летнюю девушку и 39-летнего мужчину, которых подозревают в нападении на полицейских на Горском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УМВД.

Напомним, полицейские подозревали, что пара будет прятать на кладбище наркотики и пришли задерживать предполагаемых закладчиков. Однако при спецоперации в лицо сотрудникам распылили газовый баллончик, а одного полицейского ранили ножом в руку.

Подозреваемые скрылись. В Петербурге и в ряде районов Ленобласти объявили план "Перехват". Нашли пару в частном доме в деревне Хиттолово (Всеволожский район). Задержанным вменяют сопротивление полиции.

То, что изначальные подозрения полицейских были не беспочвенны, подтверждает и тот факт, что на кладбище был найден пакет, в котором нашлось 250 граммов вещества белого цвета. Оно крайне напоминает синтетический наркотик. Однако окончательный ответ, что это за вещество, даст экспертиза.