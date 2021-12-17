В Петербурге заочно арестовали мужчину, похитившего сына у бывшей жены

В Петербурге Калининским районным судом заочно арестован мужчина, который 8 января отобрал сына у своей бывшей жены и уехал с ребенком в неизвестном направлении.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчину физически арестуют на два месяца, как только он будет задержан в любом регионе России или на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск.

История, напомним, следующая. Пара развелась, остался общий ребенок. Но впоследствии мужчину лишили родительских прав. Отца это не устроило, и он пытался забрать сына себе. Однажды он похитил ребенка в присутствии судебных приставов. Тогда ребенка удалось относительно быстро найти.

8 декабря мужчина напал на свою бывшую жену возле дома №77 по Суздальскому проспекту и жестоко ее избил. Когда женщина потеряла физическую возможность сопротивляться, мужчина забрал трехлетнего ребенка и уехал. Женщина обратилась в полицию, впоследствии расследование дела об избиении петербурженки и похищении ребенка было передано в СК.

Сейчас ребенка ищут по всему Петербургу. Также волонтеры ведут поиски в регионах Северо-Запада. Информации о том, куда мог поехать мужчина с ребенком, нет.