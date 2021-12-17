На курортах Кубани открылись 68 зимних пляжей

Для комфортного отдыха в межсезонье на курортах Краснодарского края оборудовали 68 зимних пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- На смену летним шезлонгам пришли лавочки и удобные кресла, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - На специально оборудованных площадках можно отдохнуть, подышать морским воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами. Также на набережных установили праздничные инсталляции, сделали новогоднее оформление.

Напомним, в Сочи в этом сезоне открылись 30 зимних пляжей.

Впервые зимние пляжи в регионе открылись в 2020 году, тогда на Кубани оборудовали 32 зимних пляжа.

Этой зимой на основных курортах Краснодарского края гостей будут принимать примерно 1,7 тысячи средств размещения на 206 тысяч мест, что на 50 объектов больше, чем годом ранее. В новогодние праздники Краснодарский край планирует принять порядка 385 тысяч гостей.