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17.12.2021 19:12
Рубрика: Общество

С 30 декабря заселение в отели Кубани возможно только по QR-коду

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С 30 декабря власти Краснодарского края изменят требования по заселению в коллективные средства размещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марию Золотухину.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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По ее словам, заселение будет возможно только по QR-кодам или со справкой о перенесенном коронавирусе.

Напомним, с 1 августа при заселении в гостиницы, отели и санатории Кубани гость должен был предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса или первой прививке, справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев или медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии этих документов он мог оформить персональное согласие о вакцинации в течение трех дней с момента заселения.

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