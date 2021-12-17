С 30 декабря заселение в отели Кубани возможно только по QR-коду

С 30 декабря власти Краснодарского края изменят требования по заселению в коллективные средства размещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Марию Золотухину.

По ее словам, заселение будет возможно только по QR-кодам или со справкой о перенесенном коронавирусе.

Напомним, с 1 августа при заселении в гостиницы, отели и санатории Кубани гость должен был предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса или первой прививке, справку о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев или медицинский отвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии этих документов он мог оформить персональное согласие о вакцинации в течение трех дней с момента заселения.