В Крыму избрана новый мэр Белогорска

Городской совет Белогорска избрал главой местной администрации Валентину Вараву. Соответствующее решение принято на заседании в пятницу.

До избрания главой администрации Белогорска 34-летняя Варава возглавляла Чернопольский сельский совет и администрацию Чернопольского сельского поселения в этом же муниципальном образовании. Перед этим руководила одним из отделов в Белогорской районной администрации.

По итогам конкурса на замещение должности мэра Белогорска Варава вышла в финал вместе с начальником управления экономики и сельхозпроизводства администрации Белогорского района Алексеем Лактионовым.

В начале ноября оперативники ФСБ задержали с поличным при получении взятки 1,4 миллиона рублей главу администрации Белогорска Игоря Ипатко, занимавшего эту должность с октября 2019 года. Позже суд поместил его под стражу до 2 января 2022 года. Экс-мэру инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).