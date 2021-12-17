На Среднем Урале обязали вакцинироваться студентов вузов

Новости

Путин призвал не распылять денежный поток, который получает бизнес 15:19
Более 250 мигрантов вылетели вывозным рейсом из Беларуси в Ирак 15:16
Константин Эрнст рассказал, что будет с командой Градского в "Голосе" 15:13
Видео: вышла первая серия нового "Ну, погоди!" 15:04
Вакцинация от коронавируса станет сезонной 15:03
Глава Минздрава рассказал о состоянии заразившихся "омикроном" россиян 15:01
Путин: Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень напряженной 14:55
Росреестр временно приостанавливает работу электронных сервисов 14:45
Начались ходовые испытания подлодки проекта 677 "Кронштадт" 14:44
Власти обсуждают повышение ценовой планки для налога на шикарные авто 14:27
Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в вечерние часы 14:26
Госдума приняла в третьем чтении закон о FAN ID для болельщиков 14:23
Любимова: Критически важно сохранить и развивать госкиностудии 14:05
Доходы киноиндустрии вырастут благодаря расширению программы "Пушкинской карты" 14:04
Число зрителей российского кино в 2021 году приблизилось к 40 млн 14:01
В Петербурге выявили двух носителей штамма "омикрон" 13:53
Ученые считают преждевременным обсуждать опасность "омикрона" 13:50
Названы города России с самыми дорогими комнатами 13:48
Вице-президент "Лукойла" допустил цену на нефть в 380 долларов к 2050 году 13:43
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT 13:41
Мантуров выступил против продажи шампанского в новогоднюю ночь 13:29
Беларусь призвала Евросоюз решать проблемы с помощью переговоров 13:27
Песков: Извиняться Сокурову не за что 13:23
Число жертв пожара в Японии возросло до 24 человек 13:22
В России будут маркировать детские автокресла и коляски 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
17.12.2021 13:46
Рубрика: Общество

На Среднем Урале обязали вакцинироваться студентов вузов

Текст: Юлия Мякишева

Студентов вузов старше 18 лет, как самую активную категорию населения, внесли в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирус, сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Можно ли прививаться от COVID-19 разными вакцинами

Так, согласно новому постановлению, молодые люди должны будут до 1 февраля 2022 года сделать первый компонент прививки, а до 1 марта - второй.

Отмечено, что нововведение не касается тех, у кого есть медотвод или справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

Напомним, ранее в список включили людей от 60 лет.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19 за 16 декабря, за сутки в Свердловской области зарегистрировано 632 новых случая заболевания. Всего заболело с начала пандемии 189 988 человек. Выписано за сутки 434 человека. Всего с болезнью справились 164 235 уральцев. Зарегистрировано 33 случая смерти больных COVID-19. Жертвами коронавируса стали 8 957 пациентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал вероятный ответ на новые санкции европейцев
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT
В Кремле оценили новые требования к мигрантам в России
ФСБ задержала вербовщика террористов в московском общежитии
Депутат Госдумы рассказала, какие выплаты ждут россиян к Новому году
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год