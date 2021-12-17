На Среднем Урале обязали вакцинироваться студентов вузов

Студентов вузов старше 18 лет, как самую активную категорию населения, внесли в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирус, сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Так, согласно новому постановлению, молодые люди должны будут до 1 февраля 2022 года сделать первый компонент прививки, а до 1 марта - второй.

Отмечено, что нововведение не касается тех, у кого есть медотвод или справка о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

Напомним, ранее в список включили людей от 60 лет.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с COVID-19 за 16 декабря, за сутки в Свердловской области зарегистрировано 632 новых случая заболевания. Всего заболело с начала пандемии 189 988 человек. Выписано за сутки 434 человека. Всего с болезнью справились 164 235 уральцев. Зарегистрировано 33 случая смерти больных COVID-19. Жертвами коронавируса стали 8 957 пациентов.