QR-коды в общепите Тюменской области перенесли на конец января

В Тюменской области немного сдвинулись сроки введения QR-кодов в некоторых отраслях. Причем - на более поздний срок. Региональные власти таким образом признают, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, растут число вакцинированных, а значит можно дать бизнесу шанс отыграть в праздничные недели часть понесенных из-за пандемии потерь.

Напомним, по доле привитого взрослого населения сибирский регион перешагнул важный порог в 80 процентов, опередив все субъекты РФ. При этом с 14 ноября число регистрируемых больных снизилось с 348 до 304-305 в последние дни.

Как написал на своей странице в "Вконтакте" губернатор Александр Моор, оперштаб принял решение внести изменения в постановление об ограничениях. Так, QR-код по-прежнему потребуют в театрах, кинотеатрах, концертных залах, цирке, в фитнес-центрах, аквапарках, саунах. Но для входа в торговые центры и на рынки он не нужен.

"Эти объекты вернутся к системе пропуска по сертификатам с 20 января", - сказал глава региона.

Тогда же QR-код введут для клиентов салонов красоты, для посетителей баз отдыха, ночных клубов и предприятий общественного питания.