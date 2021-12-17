Росреестр разъяснил, как узаконить старый дом

Закон позволит решить проблему переоформления прав по документам старого образца, а также легализовать жилые дома, если нет документов о правах на этот земельный участок, отметил статс-секретарь - замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

Закон позволит решить многолетнюю проблему: зачастую люди не могут легализовать свое жилье, построенное еще в советский период. Подтвердить право собственности гражданин сможет даже при отсутствии на руках правоустанавливающих документов. Такие дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного или колхозного учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших Бюро технической инвентаризации. Однако сегодня этого недостаточно для внесудебного и простого оформления прав.

Закон предлагает комплексное решение: в упрощенном порядке оформить права на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними в собственность бесплатно, поясняет Бутовецкий. При этом жилые дома должны быть построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом (документы об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации). Возможны и другие документы, их перечень вправе дополнительно определить региональные власти.

У наследников сейчас возникают сложности с оформлением документов на участки, предоставленные предыдущим владельцам на праве постоянного (бессрочного) пользования. Например, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огород, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни его детям, ни внукам. Этот участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти.

Закон предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона - независимо от вида их разрешенного использования. Это позволит наследникам признать право собственности на такие участки. Владельцу участка не нужно будет обращаться в Росреестр, чтобы переоформить право собственности. При наличии документов старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования (например, свидетельства на землю) он сможет распоряжаться своим земельным участком - продать его, сдать в аренду и т.д.

Кроме того, продлевается действующий сейчас до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома. Теперь "дачная амнистия" будет действовать до 1 марта 2031 года. Этим механизмом уже воспользовались около 14 млн человек.

Законом также разрешается образовывать земельных участки под многоквартирными домами не по дорогостоящему проекту межевания, а на основании схемы расположения участка. Это позволит ускорить процесс оформления земли под многоэтажками и защитит права жителей на придомовые территории.